«Ливерпуль» вновь нацелен на подписание Гравенберха, игрок готов уйти в АПЛ

«Ливерпуль» снова хочет подписать полузащитника «Баварии» Райана Гравенберха.

Как сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна, на этой неделе «красные» стали прикладывать активные усилия с целью подписания 21-летнего игрока. Ведутся переговоры с окружением нидерландца. Футболист открыт к продолжению карьеры в АПЛ.

В начале июля сообщалось, что «Ливерпуль» вышел из гонки за Гравенберха.

Полузащитник перешел в «Баварию» из «Аякса» летом 2022 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Гравенберх провел 33 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.