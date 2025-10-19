«Ливерпуль» впервые с 1987 года проиграл 4 матча подряд

19 октября, 21:04
«Ливерпуль» впервые за 38 лет уступил в четырех матчах подряд.
19 октября мерсисайдцы дома проиграли «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче 8-го тура АПЛ. Это поражение стало для команды Арне Слота четвертым кряду — ранее «Ливерпуль» уступил «Кристал Пэлас» (1:2) и «Челси» (1:2) в АПЛ, а также «Галатасараю» (0:1) в Лиге чемпионов.
В последний раз «Ливерпуль» проигрывал в четырех матчах подряд в 1987 году.
Рахымжан Жакыпбеков
Неудивительно. Арсенал им теперь покажет. В прошлом сезоне не хватило скамейки им. Слот не потянет в Апл
19.10.2025
Это ещё не придел.
19.10.2025