19 октября, 21:04

«Ливерпуль» впервые с 1987 года проиграл 4 матча подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Ливерпуль» впервые за 38 лет уступил в четырех матчах подряд.

19 октября мерсисайдцы дома проиграли «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче 8-го тура АПЛ. Это поражение стало для команды Арне Слота четвертым кряду — ранее «Ливерпуль» уступил «Кристал Пэлас» (1:2) и «Челси» (1:2) в АПЛ, а также «Галатасараю» (0:1) в Лиге чемпионов.

В последний раз «Ливерпуль» проигрывал в четырех матчах подряд в 1987 году.

3

  • Рахымжан Жакыпбеков

    Неудивительно. Арсенал им теперь покажет. В прошлом сезоне не хватило скамейки им. Слот не потянет в Апл

    19.10.2025

  • 555 555

    Это ещё не придел.

    19.10.2025

    Футбол
    ФК Ливерпуль
    ФК Манчестер Юнайтед
