«Ливерпуль» впервые с 1987 года проиграл 4 матча подряд

19 октября мерсисайдцы дома проиграли «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче 8-го тура АПЛ. Это поражение стало для команды Арне Слота четвертым кряду — ранее «Ливерпуль» уступил «Кристал Пэлас» (1:2) и «Челси» (1:2) в АПЛ, а также «Галатасараю» (0:1) в Лиге чемпионов.

В последний раз «Ливерпуль» проигрывал в четырех матчах подряд в 1987 году.