«Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном» в чемпионате Англии 19 мая

«Ливерпуль» на своем поле примет «Вулверхэмптон» в последнем 38-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 19 мая. Игра состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало — в 18.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Ливерпульский клуб набрал 79 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. Волки с 46 баллами располагаются на 13-й строчке премьер-лиги.

Матч станет последний для Юргена Клоппа в «Ливерпуле», специалист заявил, что покинет команду по окончанию сезона. Известно, что пост главного тренера займет Арне Слот.

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