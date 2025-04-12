«Ливерпуль» заинтересован в Барелле

«Ливерпуль» интересуется 28-летним полузащитником «Интера» Николой Бареллой, сообщает Sport Witness.

По информации источника, «Интер» оценивает футболиста в 100 миллионов евро, однако маловероятно, что «Ливерпуль» согласится на такую сумму.

В текущем сезоне Барелла сыграл в 41 матче во всех турнирах, забив три гола и отдав восемь результативных передач. Его контракт с «Интером» действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 80 миллионов евро.