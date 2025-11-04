«Ливерпуль» заинтересован в Кевине

«Ливерпуль» рассмотрит вариант подписания нападающего «Фулхэма» Кевина, сообщает Football Insider.

По данным источника, «красные» недавно отправили своего главного скаута понаблюдать за 22-летним бразильцем, который перешел в «Фулхэм» из «Шахтера» летом 2025 года. Он впечатлил представителей «Ливерпуля» своими способностями к дриблингу и созданию моментов.

В сезоне-2025/26 Кевин в 9 матчах сделал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 миллионов евро.