«Ливерпуль» заинтересован в подписании игрока «Милана» Леау

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«Ливерпуль» заинтересован в подписании нападающего «Милана» Рафаэля Леау следующим летом, сообщает CalcioMercatoWeb.
По данным источника, сумма отступных 23-летнего игрока составляет 150 миллионов евро, но «красные» планируют предложить меньшую сумму и отдать вингера Луиса Диаса в обмен на Леау.
Португальский игрок еще не подписал новое соглашение «Миланом», а его текущий контракт истекает в 2024 году. Ранее директор «Милана» Рики Массара рассказал, что клуб работает над продлением контрактов Оливье Жиру и Леау.
В текущем сезоне Леау провел в составе команды 32 матча, забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач.