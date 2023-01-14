«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Наполи» Зелиньски

«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Наполи» Петра Зелиньски в январе, сообщает журналиста Руди Галетти.

По информации источника, в списке английского клуба есть Софьян Амрабат («Фиорентина»), Микель Мерино («Реал Сосьедад») и Зелиньски. Но особенно «Ливерпулю» интересны два последних футболиста. Ситуация прояснится в ближайшие несколько дней.

Отмечается, что в контракте Зелиньски есть пункт о выкупе в размере 95 миллионов фунтов (107 миллионов евро).

28-летний Зелиньски выступает за «Наполи» с 2016 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 24 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

Контракт польского футболиста в клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.