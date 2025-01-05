Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:21

«Ливерпуль» заявил, что матч с «Манчестер Юнайтед» пройдет в запланированное время

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

«Ливерпуль» опубликовала заявление по поводу проведения матча 20-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

«Сегодняшний матч с «Манчестер Юнайтед» пройдет в соответствии с планом (19.30 мск. — Прим. «СЭ»). Ранее были проведены два совещания по технике безопасности, чтобы оценить погодные условия и условия проезда. Мы благодарим всех, кто помогал нам провести эту игру сегодня. Если вы едете на «Энфилд», пожалуйста, будьте особенно осторожны. Мы с нетерпением ждем встречи с вами там», — написала пресс-служба клуба в социальной сети.

Ранее сообщалось, что матч могут отменить из-за сильного снегопада. Взлетно-посадочные полосы в аэропортах Манчестера и Ливерпуля были временно закрыты.

«Ливерпуль» занимает первое место в АПЛ с 45 очками в 18 матчах. «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 19 матчах и занимает 14-е место.

2
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Читайте также
Променял футбол на рыбалку. Как живет Олег Романцев после ухода из «Спартака»
Умер бывший тренер Исинбаевой Евгений Трофимов
МО сообщило о провале попытки ВСУ пойти в контратаку в Курской области
Россиян предупредили о мощном арктическом вторжении в январе
В Казахстане с 1 октября выявили 30 случаев заболевания метапневмовирусом
СКА обыграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ
Сегодня
Вчера
Неделя