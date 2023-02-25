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Сегодня, 17:33

«Ливерпулю» придется заплатить 80 миллионов евро, чтобы подписать игрока «Интера» Бареллу

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ливерпуль» должен будет заплатить 80 миллионов евро, если захочет подписать полузащитника «Интера» Николо Бареллу, сообщает Gazzetta.

По данный источника, главный тренер английского клуба Юрген Клопп восхищается игрой итальянца и хочет подписать его следующим летом.

26-летний Барелла стал игроком «Интера» в 2020 году, перейдя из «Кальяри». В этом сезоне он провел за миланцев 30 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Источник: Gazzetta
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