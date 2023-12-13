Лопетеги может стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 16:02
Испанский специалист Хулен Лопетеги может сменить Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает Relevo.
По информации источника, руководство клуба ценит работу, которую Лопетеги проделал в «Вулверхэмптоне», его знание АПЛ и опыт работы в Европе. В связи с этими факторами 57-летний испанец является главным кандидатом на должность главного тренера «МЮ» в случае отставки тен Хага.
«Манчестер Юнайтед» завершил групповой турнир Лиги чемпионов на последнем месте в таблице. Кроме того, «красные дьяволы» установили клубный антирекорд по очкам в турнире. В чемпионате Англии команда занимает шестое место, набрав 27 очков за 16 матчей.
Ранее сообщалось, что Лопетеги может возглавить «Ноттингем», который идет на 16-м месте турнирной таблице АПЛ.