Лопетеги недоволен состоянием «Вулверхэмптона» перед началом сезона АПЛ

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги недоволен положением в команде. Он считает, что игроки клуба не готовы к старту сезона, сообщает Daily Star.

По мнению Лопетеги, руководство «волков» не оказало ему должной поддержки на трансферном рынке, так и не усилив состав. Он может покинуть свой пост.

Лопетеги возглавил «Вулверхэмптон» в ноябре 2022 года, когда команда находилась на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице АПЛ.

В итоге «Вулвз» завершили сезон-2022/23 на 13-й строчке в чемпионате Англии.