Лопетеги отказался возглавлять «Вулверхэмптон»

Хулен Лопетеги отказался возглавлять «Вулверхэмптон», сообщил журналист Гильем Балаге.

«Дело не в самом клубе, а в том, что личное и профессиональное сейчас несочетаемы для Хулена», — сказал в интервью BBC Балаге.

Отец Лопетеги испытывает проблемы со здоровьем, это повлияло на решение специалиста во время переговоров с «Вулверхэмптоном».

«Вулверхэмптон» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 6 очками. 2 октября клуб отправил в отставку Бруну Лаже, который был главным тренером команды с июля 2021 года.