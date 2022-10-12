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Хулен Лопетеги отказался возглавлять «Вулверхэмптон», сообщил журналист Гильем Балаге.
«Дело не в самом клубе, а в том, что личное и профессиональное сейчас несочетаемы для Хулена», — сказал в интервью BBC Балаге.
Отец Лопетеги испытывает проблемы со здоровьем, это повлияло на решение специалиста во время переговоров с «Вулверхэмптоном».
«Вулверхэмптон» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 6 очками. 2 октября клуб отправил в отставку Бруну Лаже, который был главным тренером команды с июля 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования