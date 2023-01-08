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Лопетеги — о матче с «Ливерпулем»: «Правда в том, что мы забили три гола»

Лопетеги прокомментировал отмененный гол «Вулверхэмптона» в матче с «Ливерпулем»
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги не согласен с решением арбитра отменить гол команды в матче Кубка Англии с «Ливерпулем» (2:2).

«Извините, но офсайда не было. Этого не могло быть. Кто-то сказал судье, что это офсайд, но мы видели материалы с нашей тактической камеры, его не было. Решение неправильное. Я совершаю ошибки каждый день, и иногда судьи тоже. Жаль, что так получилось, но правда в том, что мы забили три гола», — сказал Лопетеги на пресс-конференции.

В третьем раунде Кубка Англии «Ливерпуль» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» — 2:2.

В концовке матча «Вулверхэмптон» забил третий мяч, который был отменен из-за офсайда после просмотра ВАР.

Хулен Лопетеги
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ливерпуль
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Траоре рассказал, что игроки «Вулверхэмптона» уверены в Лопетеги