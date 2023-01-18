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Сегодня, 03:20

Лопетеги: «Вулверхэмптон» пропустил гол из ничего»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:1) в матче третьего раунда Кубка Англии.

«Думаю, мы начали хорошо. У нас было две или три хорошие ситуации — не шансы, а четкие ситуации, но потом пропустили гол из ничего. Нелегко играть против «Ливерпуля», но я считаю, что во втором тайме мы заслуживали большего. Хотели зайти далеко в кубке. Нам, конечно, грустно. Самым важным является АПЛ, но, выступая в кубке, у нас было большое желание победить в нем», — цитирует BBC Лопетеги.

«Ливерпуль» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где сыграет против «Брайтона». Матч состоится 28 января.

Хулен Лопетеги
Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
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