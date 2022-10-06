Лопетеги провел предварительные переговоры с «Вулверхэмптоном»

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Бывший главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги может возглавить «Вулверхэмптон». Испанский специалист уже провел предварительные переговоры с английским клубом, сообщает talSPORT.
Ранее «Севилья» на официальном сайте объявила, что главный тренер команды Хулен Лопетеги освобожден от исполнения своих обязанностей.
Лопетеги лишь однажды тренировал за пределами родной Испании — это был период в «Порту».
«Вулверхэмптон» на текущий момент занимает лишь 18-е место в турнирной таблице АПЛ.