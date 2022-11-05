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Сегодня, 03:40

Лопетеги возглавит «Вулверхэмптон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новым главным тренером «Вулверхэмптона» станет испанский специалист Хулен Лопетеги. По информации журналиста Лиама Кина, контракт с ним будет подписан в течение 24-48 часов.

Лопетеги не будет руководить командой до чемпионата мира-2022. Он приступит к работе после матча с «Арсеналом».

В начале октября Хулен Лопетеги был уволен из «Севильи», которую тренировал в течение трех лет. «Вулверхэмптон» сейчас тренирует Стив Дэвис, который был назначен 3 октября после увольнения Бруно Лажа.

На данный момент «волки» занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в 13 матчах 10 очков.

Хулен Лопетеги
Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
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