Лопетеги все еще может возглавить «Вулверхэмптон»

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Хулен Лопетеги все еще может стать главным тренером «Вулверхэмптона», сообщает Daily Mail.
Английский клуб надеется убедить бывшего тренера «Севильи» и сборной Испании возглавить команду.
Исполняющий обязанности главного тренера «Вулверхэмптона» Стив Дэвис останется на своем посту до конца года.
Ранее Лопетеги отказался от предложения «Вулверхэмптона». Камнем преткновения для Лопетеги является то, что при вылете в чемпионшип ему придется пойти на сокращение зарплаты.
На данный момент «волки» занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в 13 матчах 10 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования