Лопетеги все еще может возглавить «Вулверхэмптон»

Хулен Лопетеги все еще может стать главным тренером «Вулверхэмптона», сообщает Daily Mail.

Английский клуб надеется убедить бывшего тренера «Севильи» и сборной Испании возглавить команду.

Исполняющий обязанности главного тренера «Вулверхэмптона» Стив Дэвис останется на своем посту до конца года.

Ранее Лопетеги отказался от предложения «Вулверхэмптона». Камнем преткновения для Лопетеги является то, что при вылете в чемпионшип ему придется пойти на сокращение зарплаты.

На данный момент «волки» занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в 13 матчах 10 очков.