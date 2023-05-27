Лопетеги: «Этот год стал тревожным звонком для «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги высказался о результатах клуба в сезоне-2022/23.

«Если мы хотим добиться успехов, мы должны быть требовательными к себе, — цитирует Sky Sports Лопетеги. — У меня контракт, и я здесь уже шесть месяцев. Я очень счастлив здесь и надеюсь, что смогу продолжать работать. Но у нас есть проблема, мы должны быть честными и смотреть друг другу в глаза, чтобы попытаться решить ее. Мы должны обсудить будущее, чтобы команда снова была готова бороться. Этот год стал тревожным звонком. Мы должны понять, почему это произошло, переосмыслить и сделать работу над ошибками. Дело не в одном-двух днях. Нам нужен четкий план. Важно, чтобы команда была готова. Может быть, не 100 процентов игроков, но хотя бы 90. Для меня очень важно, чтобы команда была готова начать работать с 1 июля».

Перед заключительным туром «Вулверхэмптон» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко.