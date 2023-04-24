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Сегодня, 07:18

Льорис извинился перед фанатами «Тоттенхэма» после разгрома от «Ньюкасла»

Виктория Кравченко
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Капитан и голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис прокомментировал разгромное поражение команды от «Ньюкасла». В матче 32-го тура АПЛ лондонский клуб пропустил 6 голов.

«Нам стыдно за результат, мы должны принести извинения болельщикам. Мы не смогли ничего противопоставить сопернику, мы плохо действовали и полностью провалили первый тайм. «Ньюкасл» показал отличную игру», — цитирует Льориса BBC.

В текущем сезоне 36-летний Льорис провел 31 матч во всех турнирах, пропустил 45 голов и девять раз сыграл «на ноль».

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка за 32 тура.

Уго Льорис
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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