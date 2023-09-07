Льорис может остаться без игровой практики до зимнего трансферного окна

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис рискует не выходить на поле как минимум до января, утверждает The Guardian.

36-летний француз не успел найти себе новую команду до начала сентября, когда в большинстве европейских лиг закрылось трансферное окно. В связи с этим он может лишиться игровой практики до зимы.

В клубе разочарованы ситуацией с Льорисом, поскольку считают, что у него было достаточно времени для поиска клуба.

Льорис еще может перейти в клуб из Саудовской Аравии или Турции, где все еще открыто трансферное окно.