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Льорис пропустит 6-8 недель из-за повреждения связок колена и не сыграет с «Миланом» в ЛЧ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь Уго Льорис не сможет играть за «Тоттенхэм» в ближайшее время, сообщает The Telegraph.

По данным источника, 36-летний голкипер получил травму колена 5 февраля во время матча против «Манчестер Сити» (1:0). Сканирование выявило повреждение связок. В клубе надеются, что операция игроку не потребуется, но он продолжит проходить обследования.

Первоначальные прогнозы предполагали, что Льорис может пропустить остаток сезона, но «Тоттенхэм» надеется, что француз сможет вернуться через шесть-восемь недель.

Таким образом, он пропустит начало плей-офф Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» проведет первый матч против «Милана» в рамках 1/8 финала турнира 14 февраля, ответный — 8 марта.

Источник: The Telegraph
Уго Льорис
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Тоттенхэм Хотспур
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