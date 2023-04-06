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6 апреля, 23:03

Саа — о Вегхорсте: «Он просто прессингует и ничего больше. Я этого не понимаю»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-игрок сборной Франции Луи Саа высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Вауте Вегхорсте.

«Вегхорст не может быть «девяткой» в этой команде. Он проводит такое количество матчей и просто прессингует и ничего больше. Я этого не понимаю. Я постоянно возвращаюсь к этому, как и все остальные — это легкая мишень, но такова реальность. Я не слишком резок, потому что уже восемь или девять игр мы задаемся одним и тем же вопросом о нем и говорим: «Надо подождать», — приводит слова Саа Compare.

«Манчестер Юнайтед» в январе арендовал форварда сборной Нидерландов у «Бернли» до конца сезона. Вегхорст провел за манкунианцев 19 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Ваут Вегхорст
Луи Саа
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