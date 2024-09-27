Луис Диас: «Слот великолепен с первого дня нашей встречи»

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас поделился мнением о работе с главным тренером Арне Слотом.

«Могу сказать, что он великолепен с первого дня нашей встречи. Отношения были и остаются действительно хорошими. Он очень внимателен к вещам, которые нужно улучшить, но он также похвалит за хорошие вещи, которые делаешь», — приводит слова Диаса Sky Sports.

Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года после ухода Юргена Клоппа. Мерсисайдцы после 5 туров с 12 очками занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 1 балл.