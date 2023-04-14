Луис Энрике хочет видеть в «Челси» голкипера Облака

Испанский специалист Луис Энрике хочет видеть в «Челси» голкипера Яна Облака, сообщает журналист Низара Кинселла.

По данным источника, испанец выдвинул такое условие на случай, если он возглавит лондонский клуб. Энрике считает, что Облак мог бы стать основным вратарем «Челси».

30-летний футболист выступает в «Атлетико», контракт с которым рассчитан до 2028 года.

Отмечается, что Энрике не нравится нынешний подбор голкиперов «Челси», который составит из Кепы Аррисабалаги и Эдуара Менди.