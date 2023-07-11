Лукаку не вернется вовремя в расположение «Челси»

Сегодня, 13:18
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сообщил, что форвард Ромелу Лукаку вернется в расположение клуба 11 или 12 июля. Однако сам бельгиец не собирается прибывать к этому времени.
По данным The Telegraph, футболист хочет сначала узнать, удалось ли добиться прогресса в его трансфере в «Интер».
Сообщалось, что он пойдет на большое сокращение зарплаты ради перехода в миланский клуб.
В сезоне-2022/23 30-летний Лукаку выступал на правах аренды за «Интер». Он провел 37 матчей, забил 14 мячей и сделал 7 голевых передач.