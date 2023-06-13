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Сегодня, 11:45

Лукаку отправился в Саудовскую Аравию на переговоры с «Аль-Насром» Роналду

Виталий Косик
Корреспондент
Ромелу Лукаку.
Фото Reuters
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Бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку отправился в Саудовскую Аравию для обсуждения возможности перехода в «Аль-Наср», сообщает Goal.

По информации издания, форвард получил предложение с зарплатой 25 миллионов евро за сезон. Саудовская команда предлагает соглашение на два года.

Сообщается, что Лукаку уже провел первый раунд переговоров с «Аль-Насром». Условия устраивают бельгийца, но у него есть контракт с «Челси» до 2026 года. Лондонцы планируют получить не менее 50 миллионов евро с продажи форварда.

В текущем сезоне форвард сыграл в 36 матчах за «Интер» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач. Стоимость 30-летнего футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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