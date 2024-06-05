Лукаку ответил на вопрос о возможном переходе в «Андерлехт»

Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился мнением о возможном переходе в «Андерлехт».

«Возвращение в «Андерлехт»? Это может случится раньше, чем думают люди», — сказал Лукаку в эфире RTL Sports.

Ранее сообщалось, что футболист может стать игроком «Наполи». В итальянском клубе рассчитывают, что Лукаку станет заменой нигерийцу Виктору Осимхену, который с большей долей вероятности покинет Неаполь. Будущий тренер «Наполи» Антонио Конте уже связывался с Лукаку для обсуждения возможного перехода.

Футболист играл за «Андерлехт» с 2009 по 2011 год.