Лукаку ответил на вопрос о возможном переходе в «Андерлехт»

Сегодня, 18:13
Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился мнением о возможном переходе в «Андерлехт».
«Возвращение в «Андерлехт»? Это может случится раньше, чем думают люди», — сказал Лукаку в эфире RTL Sports.
Ранее сообщалось, что футболист может стать игроком «Наполи». В итальянском клубе рассчитывают, что Лукаку станет заменой нигерийцу Виктору Осимхену, который с большей долей вероятности покинет Неаполь. Будущий тренер «Наполи» Антонио Конте уже связывался с Лукаку для обсуждения возможного перехода.
Футболист играл за «Андерлехт» с 2009 по 2011 год.
В минувшем сезоне форвард сыграл за «Рому» 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.