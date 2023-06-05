Лукаку сообщил Почеттино, что не хочет возвращаться в «Челси»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, выступающий на правах аренды за «Интер», не хочет возвращаться в лондонский клуб, сообщает Goal.

По информации источника, 30-летний бельгиец уже сообщил Маурисио Почеттино, который возглавит команду летом, что не собирается возвращаться в «Челси», поскольку желает продолжить выступать за «Интер». Стороны должны принять решение по будущему Лукаку в ближайшее время.

В текущем сезоне форвард сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач.