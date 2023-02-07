Лукас Моура может продолжить карьеру в Англии, Италии или Франции

Стало известно, где нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура может продолжить карьеру.

Бразилец не будет продлевать контракт, истекающий в июне, и покинет клуб свободным агентом. Как сообщает UOL, у 30-летнего игрока есть предложения от клубов из Англии, Италии и Франции.

Также за ситуацией полузащитника наблюдает «Сан-Паулу», но Моура планирует продолжить карьеру в Европе. Форвард рассчитывает подписать контракт как минимум на три сезона, поскольку заинтересован в долгосрочных проектах.

Моура играет за «Тоттенхэм» с 2018 года. Действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне Моура сыграл 11 матчей во всех турнирах, но не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивается игрока в 12 миллионов евро.