0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:10

Лукас Моура может продолжить карьеру в Англии, Италии или Франции

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Стало известно, где нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура может продолжить карьеру.

Бразилец не будет продлевать контракт, истекающий в июне, и покинет клуб свободным агентом. Как сообщает UOL, у 30-летнего игрока есть предложения от клубов из Англии, Италии и Франции.

Также за ситуацией полузащитника наблюдает «Сан-Паулу», но Моура планирует продолжить карьеру в Европе. Форвард рассчитывает подписать контракт как минимум на три сезона, поскольку заинтересован в долгосрочных проектах.

Моура играет за «Тоттенхэм» с 2018 года. Действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне Моура сыграл 11 матчей во всех турнирах, но не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивается игрока в 12 миллионов евро.

Источник: UOL
Лукас Моура
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Коутиньо отказался от перехода из «Астон Виллы» в «Галатасарай»

Клубы АПЛ хотят, чтобы разбирательства в отношении «Сити» завершились в этом сезоне