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Сегодня, 19:01

«Брентфорд» одержал разгромную победу над «Лутоном» в матче АПЛ

Эпизод из матча 34-го тура АПЛ «Лутон» — «Брентфорд» (1:5).
Фото Global Look Press
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«Лутон Таун» крупно уступил «Брентфорду» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии — 1:5.

У гостей авторами забитых мячей стали Йоан Висса, оформивший дубль, Итан Пиннок, Кин Льюис-Поттер и Кевин Шаде. У хозяев гол забил Люк Берри.

«Брентфорд» набрал 35 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лутон» остался на 18-й строчке (25).

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
20 апр, 17:00. Kenilworth Road (Лутон)
Лутон Таун
1:5
Брентфорд

В другом матче тура «Бернли» одержал выездную победу над «Шеффилд Юнайтед» (4:1).

За гостей голы забивали Якуб Брун-Ларсен, Лоренц Ассиньон, Лайл Фостер и Йохан Гудмундссон. Хозяева ответили забитым мячом Густаво Хамера.

«Бернли» занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Шеффилд» идет 20-м (16).

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
20 апр, 17:00. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед
1:4
Бернли

Футбол
Лутон Таун
ФК Бернли
ФК Брентфорд
ФК Шеффилд Юнайтед
0
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