«Лутон Таун» встретится с «Арсеналом» в матче 15-го тура чемпионата Англии во вторник, 5 декабря. Игра пройдет на стадионе «Кенилуэрт Роуд» в Лутоне (Англия) и начнется в 23.15 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Лутон Таун» — «Арсенал» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 14 туров английской премьер-лиги команда из Лутона набрала 9 очков и занимает 17 место в турнирной таблице. Канониры с 33 баллами лидируют в чемпионате.

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