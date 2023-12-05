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Сегодня, 22:00

«Лутон Таун» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (бесплатно онлайн)

«Лутон Таун» сыграет с «Арсеналом» в чемпионате Англии 5 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Микель Артета, главный тренер ФК «Арсенал».
Фото Global Look Press
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«Лутон Таун» встретится с «Арсеналом» в матче 15-го тура чемпионата Англии во вторник, 5 декабря. Игра пройдет на стадионе «Кенилуэрт Роуд» в Лутоне (Англия) и начнется в 23.15 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Лутон Таун» — «Арсенал» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 14 туров английской премьер-лиги команда из Лутона набрала 9 очков и занимает 17 место в турнирной таблице. Канониры с 33 баллами лидируют в чемпионате.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
05 дек, 23:15. Kenilworth Road (Лутон)
Лутон Таун
Арсенал

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
Лутон Таун
ФК Арсенал (Лондон)
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