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Сегодня, 18:00

«Лутон Таун» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча АПЛ (видео)

«Ливерпуль» сыграет с «Лутон Тауном» в чемпионате Англии 5 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Ливерпуль&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Ливерпуль» на выезде сыграет против «Лутон Тауна» в матче 11-го тура чемпионата Англии 5 ноября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе Kenilworth Road в Лутоне, Англия. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Посмотреть матч бесплатно можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
05 нояб, 19:30. Kenilworth Road (Лутон)
Лутон Таун
Ливерпуль

«Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги с 23 очками. В активе «Лутон Тауна» 5 баллов, команда располагается на 18 строчке

Чемпионат Англии: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
Лутон Таун
ФК Ливерпуль
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