Лутон Таун

«Ливерпуль» на выезде сыграет против «Лутон Тауна» в матче 11-го тура чемпионата Англии 5 ноября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе Kenilworth Road в Лутоне, Англия. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Посмотреть матч бесплатно можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги с 23 очками. В активе «Лутон Тауна» 5 баллов, команда располагается на 18 строчке

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