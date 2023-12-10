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Сегодня, 15:00

«Лутон Таун» — «Манчестер Сити»: смотреть трансляцию матча АПЛ (видео бесплатно онлайн)

«Лутон Таун» сыграет с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии 10 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хосеп Гвардиола, главный тренер ФК «Манчестер Сити».
Фото Reuters
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«Лутон Таун» сыграет с «Манчестер Сити» в матче 16-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 10 декабря. Игра пройдет на стадионе «Кенилуэрт Роуд» в Лутоне (Англия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Лутон Таун» — «Манчестер Сити» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

По итогам 15 туров АПЛ команда из Лутона набрала 9 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. «МанСити» с 30 баллами располагается на 4-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
10 дек, 17:00. Kenilworth Road (Лутон)
Лутон Таун
Манчестер Сити

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
Лутон Таун
ФК Манчестер Сити
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