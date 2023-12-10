«Лутон Таун» сыграет с «Манчестер Сити» в матче 16-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 10 декабря. Игра пройдет на стадионе «Кенилуэрт Роуд» в Лутоне (Англия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Лутон Таун» — «Манчестер Сити» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

По итогам 15 туров АПЛ команда из Лутона набрала 9 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. «МанСити» с 30 баллами располагается на 4-й строчке.

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