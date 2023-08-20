Ляпорт подпишет контракт с «Аль-Насром» до 2026 года, зарплата — 25 миллионов евро в год

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт сегодня официально дал согласие на переход в «Аль-Наср», сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна.

По данным источника, 29-летний футболист подпишет контракт до июня 2026 года. Его зарплата составит примерно 25 миллионов евро в год. Соглашение между клубами уже достигнуто.

Ляпорт выступает за «Сити» с 2018 года. Он провел за команду 180 матчей, забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.