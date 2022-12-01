Ляпорта заявил, что не является фанатом футбола и не любит смотреть матчи

Защитник «Манчестер Сити» Эмериак Ляпорта рассказал, что не смотрит футбольные матчи.

«Я не фанат футбола. Если честно, я не люблю смотреть матчи. По правде говоря, когда я играю за «Сити», даже не знаю, во сколько начало матча. Мне звонит кто-то из семьи: «Эй, во сколько завтра?» Я не знаю. Чемпионат мира я не смотрел, не делал прогнозов, вообще ничего», — приводит слова Лапорта The Guardian.

28-летний Ляпорта выступает за «Манчестер Сити» с января 2018 года и провел за английский клуб 163 матча, забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи.