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Сегодня, 19:13

Люк Шоу объяснил, как «Манчестер Юнайтед» удалось остановить Холанна в матче с «Манчестер Сити»

Алина Савинова
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал о своих впечатлениях от победы команды над «Манчестер Сити» в матче 20-го тура чемпионата Англии (2:1).

«Мы очень счастливы, я думаю, что мы заслужили победу. Очень горжусь командой и всеми, кто сегодня вышел на поле, они отдали все силы», - сказал Шоу.

Также он ответил на вопрос о том, как ему и другим игрокам «МЮ» удалось остановить форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.

«Речь идет не только обо мне и Рафаэле, речь идет обо всей команде. Мы хорошо оборонялись. Это была отличная игра. Самым важным было получить три очка, независимо от того, с кем нам предстояло бы играть. Мы всегда стремимся к трем очкам и продолжаем подниматься в таблице.

Все дело было в вере, и после гола Фернандеша мы еще больше почувствовали поддержку болельщиков. Они подтолкнули нас вперед, мы забили второй гол, и это была потрясающая атмосфера», - добавил футболист.

«МЮ» одержал пятую победу подряд и поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ (38 очков).

 

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/luke-shaw-man-united-haaland-25976960

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Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Люк Шоу
0
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