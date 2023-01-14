Люк Шоу объяснил, как «Манчестер Юнайтед» удалось остановить Холанна в матче с «Манчестер Сити»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал о своих впечатлениях от победы команды над «Манчестер Сити» в матче 20-го тура чемпионата Англии (2:1).
«Мы очень счастливы, я думаю, что мы заслужили победу. Очень горжусь командой и всеми, кто сегодня вышел на поле, они отдали все силы», - сказал Шоу.
Также он ответил на вопрос о том, как ему и другим игрокам «МЮ» удалось остановить форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.
«Речь идет не только обо мне и Рафаэле, речь идет обо всей команде. Мы хорошо оборонялись. Это была отличная игра. Самым важным было получить три очка, независимо от того, с кем нам предстояло бы играть. Мы всегда стремимся к трем очкам и продолжаем подниматься в таблице.
Все дело было в вере, и после гола Фернандеша мы еще больше почувствовали поддержку болельщиков. Они подтолкнули нас вперед, мы забили второй гол, и это была потрясающая атмосфера», - добавил футболист.
«МЮ» одержал пятую победу подряд и поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ (38 очков).
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