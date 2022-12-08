Люк Шоу считает, что болельщики «МЮ» перегибают с критикой Магуайра

Левый защитник сборной Англии Люк Шоу рассказал о ситуации Харри Магуайра в «Манчестер Юнайтед». В последнее время фанаты английского клуба часто критикую футболиста.

«Логично, что каждый игрок получает свою долю критики за неудачную игру, но в случае с Магуайром все зашло слишком далеко. Это неправильно, иногда ситуация доходила до абсурдной», — цитирует TalkSPORT Шоу.