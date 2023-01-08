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Сегодня, 20:47

Магуайр близок к подписанию контракта с «Астон Виллой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр близок к уходу из клуба.

Как сообщает TalkSPORT, 29-летний футболист находится на грани подписания контракта с «Астон Виллой». Защитник получает мало игрового времени и не против перехода в другой клуб.

Магуайр играет за «МЮ» с лета 2019 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Источник: TalkSPORT
Харри Магуайр
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
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