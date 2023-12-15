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Сегодня, 21:35

Магуайр и Марсьяль не сыграют с «Ливерпулем» из-за травм

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, кто пропустит матч 17-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

«Харри Магуайр не сможет принять участие в ближайших матчах, но мы не думаем, что проблема носит долгосрочный характер. Люк Шоу сегодня утром тренировался. Думаем, в воскресенье он будет доступен. Маркус Рэшфорд вернется, Марсьяль — нет», — приводит слова тен Хага пресс-служба клуба.

«Манчестер Юнайдет» сыграет с «Ливерпулем» на «Энфилде» 17 декабря. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Антони Марсьяль
Харри Магуайр
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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