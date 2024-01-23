Магуайр и Шоу вернулись к тренировкам с основной группой «МЮ»

Защитники «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр и Люк Шоу вернулись к тренировкам с основной группой футболистов, сообщает пресс-служба команды.

Магуайр не появлялся на поле с 12 декабря из-за травмы паха. Шоу получил мышечное повреждение немного позже — 23 декабря.

В этом сезоне Магуайр провел за команду 17 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей. Шоу принял участие 10 играх, сделав 1 результативную передачу.

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.