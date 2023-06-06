Магуайр интересен «Тоттенхэму»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

Как сообщает Dialy Mail, будущее 30-летнего игрока в составе «красных дьяволов» под вопросом, поскольку главный тренер Эрик тен Хаг готов продать его летом. После назначения Энджа Потсекоглу главным тренером «Тоттенхэма» ускорят поиск трансферных целей. Магуайр может стать одним из новичков «шпор».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить защитнику 12 миллионов евро, чтобы он покинул клуб летом. Его действующий контракт рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне англичанин сыграл 31 матч за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.