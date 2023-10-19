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Сегодня, 14:02

Магуайр назвал Беллингема лучшим полузащитником на данный момент

Виктория Кравченко
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр рассказал, кого считает лучшим полузащитником на данный момент.

«Сейчас нет в мире сильнее полузащитника, чем Беллингем. Тут вообще без вариантов. Он отличается характером, отличной физической формой и скромностью. Он продолжает постепенно развиваться. Уверен, что он продолжит в том же духе. У него большой талант», — цитирует защитника Evening Standard.

Джуд Беллингем перешел в «Реал» этим летом из дортмундской «Боруссии». 20-летний хавбек провел десять матчей за мадридский клуб, забил десять голов и сделал три ассиста.

Джуд Беллингем
Харри Магуайр
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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