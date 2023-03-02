Магуайр оценил игру «МЮ» в матче с «Вест Хэмом»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр недоволен тем, что клуб пропустил гол в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Вест Хэма» (3:1).

«В первом тайме мы сами себе создали проблемы. Пропустили легкий гол, но не потеряли веру в себя, хорошо среагировали. Все лучшие команды всегда верят в себя. Не хочу сказать, что мы прямо лучшие, впереди много работы, но у нас такая философия», — цитирует Магуайра BBC Sport.

В четвертьфинале «Манчестер Юнайтед» встретится с «Фулхэмом». Матч состоится 18 марта.