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Сегодня, 10:32

Магуайр оценил игру «МЮ» в матче с «Вест Хэмом»

Виктория Кравченко
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр недоволен тем, что клуб пропустил гол в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Вест Хэма» (3:1).

«В первом тайме мы сами себе создали проблемы. Пропустили легкий гол, но не потеряли веру в себя, хорошо среагировали. Все лучшие команды всегда верят в себя. Не хочу сказать, что мы прямо лучшие, впереди много работы, но у нас такая философия», — цитирует Магуайра BBC Sport.

В четвертьфинале «Манчестер Юнайтед» встретится с «Фулхэмом». Матч состоится 18 марта.

Харри Магуайр
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
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