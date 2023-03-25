0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:33

Магуайр — о чемпионате Европы-2024: «Если не выиграем, для меня это будет провал»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр высказался о предстоящем чемпионате Европы, который пройдет в 2024 году.

«Какого результата жду от выступления на чемпионате Европы? Думаю, что в моем возрасте, а мне сейчас 30 лет, если мы не выиграем турнир, для меня это будет провал. Но сначала мы должны пройти квалификацию. У нас сложная группа, но мы приехали сюда и получили потрясающий результат. Исход крупных турниров решается мельчайшими деталями. Мы очень хорошо играли на чемпионате мира, и в конечном итоге нас выбила сильная сборная Франции. За эти годы они доказали, что им удается выполнять свою работу лучше, чем нам. Так что это то, над чем мы работаем. У нас так много талантов и так много молодых игроков», — приводит слова Магуайра 90min.

В первом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 англичане обыграли сборную Италии со счетом 2:1.

26 марта Англия сыграет против Украины, начало — 19.00 мск.

Харри Магуайр
Футбол
Сборная Англии по футболу
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Глава МОК Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Миссия ООН выявила 25 случаев расправы над пленными из России со стороны ВСУ
Брата Чулпан Хаматовой исключили из труппы «Современника»
Эксперт рассказал о смертности мужчин в России
Свекла — очиститель: какие продукты замедляют старение
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шансы «Баварии» подписать Кейна возросли в связи с приходом Тухеля

«Ливерпуль» хочет подписать защитника «Торино» Перра Схюрса