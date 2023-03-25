Магуайр — о чемпионате Европы-2024: «Если не выиграем, для меня это будет провал»

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр высказался о предстоящем чемпионате Европы, который пройдет в 2024 году.

«Какого результата жду от выступления на чемпионате Европы? Думаю, что в моем возрасте, а мне сейчас 30 лет, если мы не выиграем турнир, для меня это будет провал. Но сначала мы должны пройти квалификацию. У нас сложная группа, но мы приехали сюда и получили потрясающий результат. Исход крупных турниров решается мельчайшими деталями. Мы очень хорошо играли на чемпионате мира, и в конечном итоге нас выбила сильная сборная Франции. За эти годы они доказали, что им удается выполнять свою работу лучше, чем нам. Так что это то, над чем мы работаем. У нас так много талантов и так много молодых игроков», — приводит слова Магуайра 90min.

В первом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 англичане обыграли сборную Италии со счетом 2:1.

26 марта Англия сыграет против Украины, начало — 19.00 мск.