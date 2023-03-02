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Сегодня, 04:21

Магуайр: «У ног Гарначо будет весь мир, если он будет много работать и тренироваться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Мы плохо сыграли в первом тайме. Пропустили необязательный гол, но затем была удивительная реакция — мы продолжали бороться и чувствовалось, что все получится. Гарначо очень хорош, он молодой парень с удивительным талантом. У его ног будет весь мир, если он будет много работать и тренироваться, как сейчас.

Лучшие команды никогда не перестают верить в себя. Я не говорю, что мы пока одна из лучших команд, нам многое предстоит сделать, но мы делаем шаги вперед, у нас есть философия», — цитирует BBC Магуайра.

В четвертьфинале «Манчестер Юнайтед» встретится в «Фулхэмом». Матч состоится 18 марта.

Харри Магуайр
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
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