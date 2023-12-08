Магуайр прокомментировал признание лучшим игроком АПЛ в ноябре

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр сообщил о получении награды лучшему игроку АПЛ в ноябре.

30-летний защитник опубликовал фотографию с призом в соцсетях.

«Игрок месяца! Я бы не справился без моих товарищей по команде, персонала и болельщиков. Ваша любовь и поддержка не остаются незамеченными, я ценю это», — написал Магуайр под фотографией.

Харри Магуайр с наградой. Фото Соцсети

На награду, помимо защитника «МЮ», претендовали Жереми Доку («Манчестер Сити»), Рахим Стерлинг («Челси»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Маркус Тавернье («Борнмут») и Томас Камински («Лутон»).

В текущем сезоне Магуайр провел за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.