Магуайр рассказал, почему не перешел в «Вест Хэм»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр признался, что хочет больше играть.

«Я не выходил в стартовом составе в первых четырех матчах сезона. Но я хочу играть в футбол. «Вест Хэм»? Мы просто не пришли к соглашению, и в «МЮ» были рады, что я остался, а я был рад бороться за свое место в составе. Я хочу делать это, и каждый раз, когда я тренируюсь или играю, я отдаю все силы. В клубном футболе хочу играть. Первые четыре недели были тяжелыми, потому что это была одна игра в неделю, и тренер не выбирал меня, но сейчас нас ждет много матчей, и я уверен, что сыграю», — цитирует The Sun Магуайра.

В этом сезоне Магуайр сыграл всего 23 минуты в матче 4-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (1:3).