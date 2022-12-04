Магуайр: «Рэшфорд может стать одним из лучших в мире»

Магуайр считает, что Рэшфорд может стать одним из лучших в мире

Защитник Гарри Магуайр поделился мнением о своем партнере по сборной Англии и «МЮ» Маркусе Рэшфорде. Он считает, что тот может стать одним из лучших в мире.

«У нас в «Манчестер Юнайтед» был трудный год, это влияет на всех. В этом сезоне Рэшфорд играет с большей свободой, он получает радость от игры и возвращается к своим лучшим кондициям», — цитирует Магуайра talkSPORT.

На данный момент Магуайр и Рэшфорд находятся в расположении сборной Англии на чемпионате мира. Команда готовится к матчу 1/8 финала турнира против Сенегала.