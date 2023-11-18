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Сегодня, 17:15

Магуайр узнал логотип «Спартака», а Кейн — нет

Харри Кейн и Харри Магуайр.
Фото «СЭ»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр узнал эмблему московского «Спартака», а форвард «Баварии» Харри Кейн затруднился с ответом.

Два игрока сборной Англии по имени Харри по-разному ответили на вопрос о логотипе красно-белых — Магуайр унал эмблему московского клуба, а Кейн — нет.

30-летний Магуайр в сезон-2023/24 провел за «Манчестер Юнайтед» 11 игр во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голвую передачу.

Его ровесник Кейн сыграл 16 матчей за «Баварию» в этом сезоне, забил 21 гол и сделал 7 результативных передач.

Гарри Кейн
Харри Магуайр
Сборная Англии по футболу
ФК Спартак (Москва)
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