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Магуайр: «Я продолжаю упорно работать на тренировках. Я очень верю в себя»

Алина Савинова
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр заявил, что доволен своими выступлениями за «красных дьяволов» и будет продолжать бороться за место в стартовом составе команды.

«Я действительно доволен своими выступлениями. Мои достижения под руководством этого тренера говорят сами за себя. Я выходил в стартовом составе не так много раз, как хотелось бы, но мой процент побед, когда я играл, до смешного высок. Сейчас я могу делать только то, что делал, когда впервые пришел в команду, демонстрируя положительные результаты. В этом сезоне я вышел в стартовом составе в двух матчах и несколько раз выходил на замену, но да, я продолжаю упорно работать на тренировках, я буду продолжать настаивать. Я очень верю в себя», — приводит Sky Sport слова игрока.

В текущем сезоне 30-летний Магуайр провел 3 матча за «МЮ» в АПЛ и отметился 1 голевой передачей. В прошлом сезоне футболист принял участие в 31 игре команды во всех турнирах. Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года.

На данный момент «красные дьяволы» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 12 очков за 8 туров.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12982892/harry-maguire-says-he-wont-sit-on-manchester-united-bench-and-play-only-once-a-month-forever
Харри Магуайр
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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